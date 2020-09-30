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Kayserispor, transfer yapabilmek için 20 milyon TL borç ödedi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 30.09.2020 18:53 | Son Güncelleme

HES Kablo Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, takıma transfer yapılması için 20 milyon 837 bin 218 TL borç ödendiği belirtildi.

Kayserispor, transfer yapabilmek için 20 milyon TL borç ödedi

Hes Kablo Kayserispor, kulübün borç durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Takımın transfer yapabilmesi için gerekli borçların ödendiği belirtilirken, "Transfere engel olan ve son dönemde ödenen geçtiğimiz donem borçları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ödenen toplam tutar 20 milyon 837 bin 218 TL’dir. Diğer taraftan, bazı yayın organlarında yer alan haberde bahsedilen ve Erciyes Anadolu Holding A.Ş. ile yapılmış reklam konusu sponsorluk anlaşması, söylendiği gibi 3 yıllık değil 2 yıllıktır. İşin bedeli, 2021-2022 ve 2022-2023 futbol sezonu için KDV hariç toplam 13 milyon TL olup, her iki sezon için belirtilen toplam bedel sözleşmenin imza tarihinde peşin olarak tahsil edilmiş ve herhangi bir şekilde kırdırma söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında, "Sponsorluk anlaşmasından tahsil edilen 13 milyon TL’nin tamamı transfere engel borçların kapanması için kullanılmıştır. Transfere engel borçların tamamının kapanması için gerekli olan kalan tutar 7 milyon 237 bin 218 TL ise yeni transferlerimizin peşinatlarında olduğu gibi Kulüp Başkanımız Berna Gözbaşı tarafından ödenmiştir. Ayrıca, kulüp kayıtlarımıza göre ilgili haberde kıyaslanan yönetim döneminde yapılan borçlanmalar ve vadesinden önce tahsilatlar nedeniyle toplam 56 milyon 495 bin 500 TL finansman gideri (faiz) söz konusudur. Bu tutarın içerisinde, sponsorluk ve isim hakları gelirleri için alınmış senetlerin vadesinden önce kırdırılmasından dolayı ödenen finansman gideri (faiz) 3 milyon 640 bin 967 TL'dir. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendirenler Kayserisporumuza zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kayser,spora zarar verenler kayserili olmayıpta kayserispora başkanlık yapanlardır yada yaptırılanlardır,bunlar kafalarına göre harcamalar yapmışlar belliki küme düşer yada kulüp kapatılırsa vın kaçarlar cepler dolu kendi memleketlerine onların umrundamı bir bakmışsın başka kulüpte başkan olmuşlar ye kürküm ye ,allah yolunu açık etsin hanfendinin başarılar sizinle olsun
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