Kayserispor'u avladı! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray forması ile rekor kırdı!

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA TAM 3 GOL

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Osimhen ile 1-0 öne geçen Cimbom, dakikalar 14'ü gösterdiğinde Bahoken'in golüne engel olamadı. Okan Buruk ve öğrencileri aradığı golü ise Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada bularak soyunma odasına 2-1 üstünlükle girdi.

7. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Kayserispor ağlarını da boş geçmeyen Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı - kırmızılı forma ile 7. golünü kaydetti ve kariyer rekoru kırdı.

KARİYER REKORU KIRDI

Kariyerinin en çok gol attığı sezonu yaşayan Milli futbolcu, henüz 17. haftada kişisel rekorunu kırdı. Barış Alper, geçtiğimiz sezon 6 kez gol sevinci yaşamıştı.