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Kayserispor'u avladı! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray forması ile rekor kırdı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.12.2024 17:23
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 2. dakikasında 1-0 öne geçen Cimbom, ilk yarıda kalesinde gol görse de, Barış Alper Yılmaz tekrar takımını üstünlüğe çıkardı. Bu golle birlikte milli futbolcu, ligde kariyer rekoru kırdı. İşte detaylar...

Kayserispor'u avladı! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray forması ile rekor kırdı!

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA TAM 3 GOL

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Mücadelenin henüz 2. dakikasında Osimhen ile 1-0 öne geçen Cimbom, dakikalar 14'ü gösterdiğinde Bahoken'in golüne engel olamadı. Okan Buruk ve öğrencileri aradığı golü ise Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada bularak soyunma odasına 2-1 üstünlükle girdi.

7. GOLÜNÜ KAYDETTİ

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Kayserispor ağlarını da boş geçmeyen Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı - kırmızılı forma ile 7. golünü kaydetti ve kariyer rekoru kırdı.

KARİYER REKORU KIRDI

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Kariyerinin en çok gol attığı sezonu yaşayan Milli futbolcu, henüz 17. haftada kişisel rekorunu kırdı. Barış Alper, geçtiğimiz sezon 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
1 - 5
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor Barış Alper Yılmaz galatasaray
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