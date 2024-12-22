Kayserispor'u avladı! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray forması ile rekor kırdı!

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Mücadelenin henüz 2. dakikasında Osimhen ile 1-0 öne geçen Cimbom, dakikalar 14'ü gösterdiğinde Bahoken'in golüne engel olamadı. Okan Buruk ve öğrencileri aradığı golü ise Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada bularak soyunma odasına 2-1 üstünlükle girdi.
Kayserispor ağlarını da boş geçmeyen Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı - kırmızılı forma ile 7. golünü kaydetti ve kariyer rekoru kırdı.
Kariyerinin en çok gol attığı sezonu yaşayan Milli futbolcu, henüz 17. haftada kişisel rekorunu kırdı. Barış Alper, geçtiğimiz sezon 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
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