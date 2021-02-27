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Kayserispor Uğur Kulaksız ile devam edecek

27.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Kayserispor Uğur Kulaksız ile devam edecek

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sezonun bundan sonraki bölümüne teknik direktör Uğur Kulaksız ile devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör arayışı yok. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile yolların ayrılmasından sonra yeni bir hoca arayışında olmadıklarını ve sezonun kalan bölümünü genç teknik adam Uğur Kulaksız ile devam edeceklerini söyledi.

Sarı kırmızılı yönetim olarak sürekli takımla ilgilenilmesini, oyunculara motivasyonu artırmak adına moral verilmesini, teknik heyete güven ve destek verilmesini isteyen başkan Berna Gözbaşı, "Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli hocalar ile 2 maçta 6 puan aldık. İyi bir ivme yakalanmıştı. Bu bize ışık oldu ve bundan sonraki dönem için de bu düşünceyi taşıyoruz. Kayserispor'u el birliği ile başarıya taşımak için topyekûn mücadele vereceğiz. Bu noktada takımın başında Uğur hoca ile Alper hocanın olmasına karar verdik. Dilerim önümüzdeki süreçte istediğimiz sonuçlara imza atarak takımımızı layık olduğu noktaya taşırız" cümleleri kurdu.

Süper Lig'de haftayı BAY olarak geçecek olan Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF:İHA

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