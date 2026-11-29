UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası verdi. Taraftarların neden olduğu olaylar ve saha içindeki güvenlik ihlalleri nedeniyle dört temsilcimize kesilen cezaların toplamı 94 bin 500 euroya ulaştı.

EN YÜKSEK CEZA GALATASARAY'A

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, UEFA Disiplin Kurulu tarafından toplam 38 bin 375 euro para cezasına çarptırıldı.

Sarı-kırmızılıların Lille deplasmanında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya meşale atması 8 bin 250 euro, stadyuma zarar verilmesi 5 bin euro, tribünlerde meşale yakılması ise 14 bin 250 euro cezaya neden oldu.

Galatasaray'ın Stuttgart karşılaşmasında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle 5 bin 875 euro, medya aktiviteleriyle ilgili ihlalden dolayı da 5 bin euro ceza aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE 15 BİN 500 EURO CEZA

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe de taraftar kaynaklı olaylar nedeniyle UEFA'nın yaptırımlarıyla karşılaştı.

Sarı-lacivertlilere Aston Villa deplasmanında tribünlerden sahaya yabancı madde atılması nedeniyle 12 bin euro ceza verildi. Slavia Prag karşılaşmasında taraftarların meşale yakması ise kulübe 3 bin 500 euroya mal oldu.

Fenerbahçe'nin toplam cezası 15 bin 500 euro olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN CEZASI 21 BİN 125 EURO

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş da iki farklı karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle para cezası aldı.

Siyah-beyazlıların Hoffenheim deplasmanında taraftarlarının meşale yakması 1.750 euro cezayla sonuçlandı. Crystal Palace ile İstanbul'da oynanan maçta ise sahaya yabancı madde atılması nedeniyle 13 bin 625 euro, meşale yakılması sebebiyle de 5 bin 750 euro ceza uygulandı.

Beşiktaş'a verilen toplam ceza 21 bin 125 euro oldu.

TRABZONSPOR'A 19 BİN 500 EURO FATURA

Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor da UEFA Disiplin Kurulu'nun para cezası verdiği kulüpler arasında yer aldı.

Bordo-mavililerin Freiburg karşılaşmasında taraftarların meşale yakması 1.750 euro, sahaya yabancı madde atılması ise 10 bin euro cezaya neden oldu.

Hearts maçında yaşanan olaylar da Trabzonspor'un ceza miktarını artırdı. Bu karşılaşmada meşale yakılması nedeniyle 2 bin 500 euro, sahaya madde atılması nedeniyle 5 bin 250 euro ceza kesildi.

Trabzonspor'un iki karşılaşma nedeniyle ödeyeceği toplam tutar 19 bin 500 euroya ulaştı.

DÖRT KULÜBE TOPLAM 94 BİN 500 EURO

UEFA'nın aldığı kararlar doğrultusunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kesilen cezaların toplamı 94 bin 500 euro oldu. Dört kulübe verilen yaptırımlarda taraftarların meşale yakması ve sahaya yabancı madde atması öne çıktı.