Kayserispor'un Fenerbahçe'ye attığı gol VAR'dan iptal edildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol VAR ile iptal edildi.
Bu dakikada duran topta ceza sahası içinde hava topuna yükselen Lopes topu ağlarla buluşturdu ve gol sevinci yaşadı.
Ardından VAR odasında inceleme yapıldı ve topun ayaktan çıktığı anda Miguel Lopes'in ofsayt olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.
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