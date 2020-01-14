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  4. Kayserispor'un Fenerbahçe'ye attığı gol VAR'dan iptal edildi

Kayserispor'un Fenerbahçe'ye attığı gol VAR'dan iptal edildi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 14.01.2020 21:52 | Son Güncelleme

Kayserispor'da Miguel Lopes'in Fenerbahçe'ye attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Kayserispor'un Fenerbahçe'ye attığı gol VAR'dan iptal edildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol VAR ile iptal edildi.

Bu dakikada duran topta ceza sahası içinde hava topuna yükselen Lopes topu ağlarla buluşturdu ve gol sevinci yaşadı.

Ardından VAR odasında inceleme yapıldı ve topun ayaktan çıktığı anda Miguel Lopes'in ofsayt olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kayserispor VAR Ziraat Türkiye Kupası Miguel Lopes

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dalga mı geçiyorsunuz xaxaxaxaxaxaxa bu hafta sonu Gaziantep deplasmanında,Fener'e yine 3 penaltı verildiği ve Antep'in 3 golünün de iptal edildiği kararlar olursa şaşırmayız ki alıştık hangi birini eleştirelim xaxaxaxaxaxaxa
ne damga vuran olaymis be .. net belli ofsayt
Miguel KK hak ediyor.
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