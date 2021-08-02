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Kayserispor'un yeni golcüsü Estupinan

02.08.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor'un yeni golcüsü Estupinan

Yukatel Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Kayserispor, 24 yaşındaki forvet Oscar Estupinan ile anlaşmaya vardı. Bu hafta içerisinde Kayseri’ye gelmesi beklenen Estupinan, sağlık kontrolünden geçecek ve ardından da resmi sözleşmeye imza atıp takıma katılacak.

Kolombiya’nın Once Callas, Portekiz’in Vitoria Guimares, Ekvator Ligi’nde Barcelona SC takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, Türkiye’de de Denizlispor’da top koşturdu.

Estupinan, 2019-2020 sezonunda Denizlispor ile 28 Süper Lig maçında 7, 5 Türkiye Kupası müsabakasında da yine 7 gol kaydetti.

Kolombiyalı, geçen sezon Portekiz’in Vitoria Guimares’de oynamıştı. (İHA)

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