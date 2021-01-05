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Kayserispor ve oyuncusu Lopes, PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.01.2021 16:55 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maçındaki "saha olayları" ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca, aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes'in de PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Kayserispor ve oyuncusu Lopes, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerle ilgili açıklama şöyle:

"1-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 02.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2-AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA KEÇELİ’nin 02.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü EKREM HAYYAM DAĞ’ın 02.01.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü’nün 03.01.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü yardımcı antrenörü EMİR ŞİRANLI’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Niye sevk ediyorsunuz ki fetosaray lilar indirimli diğerleri bindirimli bunu halk biliyor artik
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