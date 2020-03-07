Kayserispor zoru başarmak istiyor

Hes Kablo Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Basın mensuplarından Kayserispor için destek isteyen Başkan Berna Gözbaşı, "Bizler geçiciyiz. Bugün varız yarın olmayız ama tek bir hedefimiz var. İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz. Ligin son sırasındayız ama mücadele eden bir takımımız var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Herşeyle savaşıyoruz. İnşallah kümede kalmayı başaracağız. Medyamızın da bize destek vermesini istiyoruz" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz de, Göztepe galibiyetiyle başlayan çıkışı Kasımpaşa deplasmanında da sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Kasımpaşa maçı öncesi heyecanımız büyük. Göztepe maçıyla güzel bir galibiyet aldık. İnşallah bu haftada devamını getirmek istiyoruz. Bu heyecanımızı da sizlerle paylaşmak istedik" dedi.
(İHA)
Atiba ile Vida arasında sert tartışma
Atiba Hutchinson: Bu şekilde devam etmeliyiz!
Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü
Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!
Ronaldinho tutuklanacak mı?
Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması
Valbuena imzayı attı
İspanya Kral Kupası'nda Bask finali
Koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar
Galatasaray'a flaş transfer teklifi
Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!
Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok
Saracchi yerine gelen Angelino: Leipzig'de kalmak istiyorum
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Serie A'da flaş karar! Koronavirüs...
Okuyucu Yorumları 0 yorum