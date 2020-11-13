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Kayserispor’a PFDK’dan ceza

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.11.2020 10:45 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kulübüne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan ceza geldi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 8.haftasından evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor’a 1-0 mağlup olarak kapatan Hes Kablo Kayserispor Kulübüne ceza verdi.

Kayserispor’a PFDK’dan ceza

Hes Kablo Kayserispor kulübüne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan ceza geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 8.haftasından evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor’a 1-0 mağlup olarak kapatan Hes Kablo Kayserispor Kulübüne ceza verdi. Sarı-Kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası ve İhtar Cezası verdi. PFDK’nın 12.11.2020 ve 20 sayılı toplantısında aldığı kararlar neticesinde
Maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı para cezası verirken, Covid-19 salgını nedeniyle talimatlara aykırılık nedeniyle ise ihtar cezası verdi.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1- Hes Kablo Kayserispor Kulübünün, 08.11.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor Süper Lig müsabakasında, localarda bulunan taraftarlarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübünün, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İhtar Cezası ile cezalandırılmasına verilmesine karar verilmiştir.

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