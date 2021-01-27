YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor’da en çok süre alan isimler

Kayserispor’da en çok süre alan isimler

27.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor’da en çok süre alan isimler

Hes Kablo Kayserispor 21 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi Dimitrios Kolovetsios aldı.Hes Kablo Kayserispor’da Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios ligin ilk yarısında en çok süre alan isim oldu.

Hes Kablo Kayserispor 21 haftalık ligin ilk yarısında en uzun süreyi Dimitrios Kolovetsios aldı.
Hes Kablo Kayserispor’da Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios ligin ilk yarısında en çok süre alan isim oldu. Savunma oyuncusu 21 hafta sonunda 18 maçta 1.620 dakika sahada kaldı. Geride kalan 21 maçta en çok sahaya çıkan isim ise 19 maç ile Zoran Kvrzic ile Gustavo Campanharo oldu. En az süre alan futbolcular ise 1 dakika ile yeni transfer Uğur Demirok oldu.
Hes Kablo Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 21 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:
Dimitrios Kolovetsios: 18 maç /1620 dakika
Zoran Kvrzic: 19 maç / 1580 dakika
Gustavo Campanharo: 19 maç / 1565 dakika
Cristian Sapunaru: 18 maç / 1559 dakika
Aziz Behich: 15 maç / 1300 dakika
Aaron Lennon: 17 maç / 1130 dakika
Miguel Lopes: 13 maç / 1077 dakika
Joseph Attamah: 15 maç / 1159 dakika
Pedro Henrique: 15 maç / 1107 dakika
Wilfried Kanga: 14 maç / 914 dakika
Doğan Alemdar: 8 maç / 720 dakika
İlhan Parlak: 20 maç / 710 dakika
Silviu Lung: 8 maç / 675 dakika
Denis Alibec: 10 maç / 509 dakika
Manuel Fernandes: 11 maç / 489 dakika
Yasir Subaşı: 6 maç / 479 dakika
Yaw Ackah: 11 maç / 473 dakika
Daniel Avramovski: 5 maç / 420 dakika
İsmail Çipe: 5 maç / 404 dakika
Muğdat Çelik: 9 maç / 263 dakika
Oğuzhan Çapar: 3 maç / 190 dakika
Anthony Uzodimma: 2 maç / 153 dakika
Harrison Manzala: 4 maç / 120 dakika
Emre Demir: 7 maç / 103 dakika
Mario Situm: 1 maç / 90 dakika
İlhan Depe: 4 maç / 51 dakika
Nurettin Korkmaz: 5 maç / 74 dakika
Anton Maglica: 1 maç / 27 dakika
Uğur Demirok: 1 maç / 1 dakika

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
12:56
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Kayserispor’da 3 kaleci forma giydi

Kayserispor’da 3 kaleci forma giydi

Kayserispor’da 3 kaleci forma giydi

Kayserispor’da 3 kaleci forma giydi

Hayırsever Şadi Korkmaz’dan Bünyan MYO’ya ‘Çok Amaçlı Salon’ desteği

Hayırsever Şadi Korkmaz’dan Bünyan MYO’ya ‘Çok Amaçlı Salon’ desteği

Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan’dan Başkan Akay’a Taziye Ziyareti

Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan’dan Başkan Akay’a Taziye Ziyareti

Kayserispor 20 maçta 14 gol attı

Kayserispor 20 maçta 14 gol attı

Kayserispor Kart raporu

Kayserispor Kart raporu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.