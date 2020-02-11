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Kayserispor'da hedef 3 puan

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.02.2020 16:28 | Son Güncelleme

Teknik direktör Robert Prosinecki: - "Yukatel Denizlispor maçında daha kompakt, hatalarını düzeltmiş bir takım olarak sahada bulunacağız. Denizlispor maçından 3 puan almak zorundayız"

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor'la deplasmanda yapacakları maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında şansız olduklarını belirten Prosinecki, "Futbolda biraz da şans lazım. Antalyaspor maçında çok net pozisyonlardan yararlanamadık. Bunun için de 3 puanı alamadık." dedi.

Yukatel Denizlispor karşılaşmasının belirleyici olacağının altını çizen Hırvat teknik adam, "Antalyaspor karşısında yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz. Bunun için iyi hazırlanıyoruz. Yukatel Denizlispor maçında daha kompakt, hatalarını düzeltmiş bir takım olarak sahada bulunacağız. Denizlispor maçından 3 puan almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Hes Kablo Kayserispor, 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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