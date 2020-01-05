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  4. Kayserispor’da imza haftası

Kayserispor’da imza haftası

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu hafta takıma yeni katılacak oyuncular olacağını söyledi.Süper Lig ikinci yarısı için kamp çalışmasını Antalya’da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, transfere hız verecek.

Kayserispor’da imza haftası

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu hafta takıma yeni katılacak oyuncular olacağını söyledi.
Süper Lig ikinci yarısı için kamp çalışmasını Antalya’da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, transfere hız verecek. Yarın Antalya’ya giderek takımın kamp yaptığı otele varacak olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, prensipte anlaşmaya vardıkları oyuncular ile sözleşme yapacaklarını söyledi.
Basında yeralan isimler ile ilgilerinin olmadığını ifade eden Başkan Gözbaşı, "Rodney Antwi, Donis Advijaj veya Orkan Çınar ile ilgili bir anlaşmamız yok. Bunların dışında el sıkıştığımız oyuncular var. Pazartesi’den itibaren tam anlaşmaya vardıktan sonra isimlerini birbir açıklayacağım. Yarın hocamız da Antalya’ya giderek kampa katılacak" dedi.
Başkan Gözbaşı, "Sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz.. Taraftarımız rahat olsun. Bu takıma fayda sağlayacak isimler ile anlaşacağız" cümleleri kurdu.

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Kocasinan
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Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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