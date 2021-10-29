YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor'da Mensah sakatlandı

Kayserispor'da Mensah sakatlandı

29.10.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da Mensah sakatlandı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un önemli oyuncularından Bernard Bensah'ın sakatlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünkü antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Mensah'ın bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte bulduİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu
Kayseri’de ağaca çarparak ölen yamaç paraşütü sporcusu kadın toprağa verildiKayseri’de ağaca çarparak ölen yamaç paraşütü sporcusu kadın toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:27
İkindi
15:22
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Eda Eczanesi
Melikgazi
Elem Eczanesi
Melikgazi
Erülgen Eczanesi
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi
Melikgazi
Güngören Eczanesi
Kocasinan
Öztürk Eczanesi
Kocasinan
Şifa İldem Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.