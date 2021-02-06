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Kayserispor’da sakatlık şoku

06.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Kayserispor’da sakatlık şoku

Hes Kablo Kayserispor takımında Anton Maglica sakatlandı.Süper Lig’in 24.

Hes Kablo Kayserispor takımında Anton Maglica sakatlandı.
Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da takıma devre arası katılan futbolculardan olan Anton Maglica sakatlandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Anton Maglica Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor takımında Silviu Lung, Denis Alibec, Pedro Henrique, Ömer Uzun’dan sonra Anton Maglica da sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda kadro dışı olan Manuel Fernandes, Harrison Manzala ve Wilfried Kanga, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru da Erzurumspor’a karşı forma giyemeyecek.

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