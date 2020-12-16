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Kayserispor’da sonuçlar negatif

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.12.2020 11:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.Hes Kablo Kayserispor’da dün yapılan test sonuçları belli oldu.

Kayserispor’da sonuçlar negatif

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.
Hes Kablo Kayserispor’da dün yapılan test sonuçları belli oldu. Süper Lig’in 13. Haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “15 Aralık 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Kocasinan
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Melikgazi
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