Kayserispor'dan Erzurumspor'un "şaibe" iddiasına ilişkin açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah’ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a transferi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün arzusu üzerine gerçekleşmiştir. Kulübümüz, bu futbolcusunu kiraya verirken tamamen Erzurumspor lehine olan kira koşullarını kabul etmiş ve futbolcusunun üzerinde kiralık döneminde hiçbir tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu futbolcunun lig maçında kulübümüz ile oynanan maçta oynatılmaması dahil, tüm tasarruf hakkı Erzurumspor Kulübü'ne aittir. Hatta bu noktada kamuoyunun bilmesini isteriz ki futbolcumuzun kulübümüze karşı oynanacak lig maçında oynatılmasına ilişkin düşüncemiz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yönetimi ve teknik direktörü tarafından kabul görmemiş ve bu nedenle buna ilişkin bir düzenlemeye kira kontratında yer verilmemiştir."

Kulüpler arasındaki mevcut, bu sağlam dostluk ilişkisine karşın bugün Erzurumspor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklama kendilerini ve camialarını son derecede üzdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve aynı takımdan kiralık olarak takıma katılan Yaw Ackah'ın sözleşmesinin fesih edileceği ve maçta "şaibe" yaşandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağı bildirimine ilişkin açıklama yayımladı.

Durum bu kadar açık iken kaybedilen puanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün kamuoyuna yapmış olduğu açıklamanın adeta bir akıl tutulması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, müsabakanın tüm kamuoyunun gözü önünde cereyan ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcunun müsabakadan ihracının arkasında başka sebepler aramak ve bu sebepleri kulüpleri ile ilişkilendirme gayretlerinin son derece çirkin ve yakışıksız olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Maçtan sonra rakip takım teknik direktörünün, Yaw Ackah’ı maçtan önce aşırı motivasyon konusunda uyardığı hususundaki açıklaması göz önünde bulundurulduğunda konunun futbol içinde makul bir izahının olduğu da anlaşılmaktadır. Buna karşın kulüp yönetimi tarafından, kaybedilen puanın ardından ortaya çıkan sportif başarısızlık tablosunu, bu şekilde akıldışı bir gerekçe ile mazeretlendirmek ve kulübümüze asılsız ve seviyesiz bir isnatta bulunmak dost bildiğimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yönetimine yakışmamıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.