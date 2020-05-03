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Kayserispor’dan şehitler için başsağlığı mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, dün akşam saatlerinde Bitlis’te terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Bitlis’te hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kayserispor’dan şehitler için başsağlığı mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, dün akşam saatlerinde Bitlis’te terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Bitlis’te hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-Kırmızılı Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Bitlis’de teröristlerle yaşanan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

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Sabah
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Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:39
Yatsı
21:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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