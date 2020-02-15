SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer açıklaması!

Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer açıklaması!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, transfer iddialarına yanıt verdi. İşte Bernard Mensah'ın açıklamaları...

Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer açıklaması!

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un önemli isimlerinden Bernard Mensah, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki transfer iddialarına yanıt verdi.

Kayserispor'un Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Bernard Mensah, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Bernard Mensah yaptığı açıklamada "Kayserispor'da sorunlarım vardı ama başkanımız geldikten sonra her şey düzeldi. Ailem ve ben burada mutluyuz. Kayserispor'dan ayrılmak gibi bir şey şu an kafamda yok." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteorun düşme anı böyle görüntülendiMeteorun düşme anı böyle görüntülendi
Hakan Arıkan ameliyat olduHakan Arıkan ameliyat oldu
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor bernard mensah Transfer açıklama

En Çok Okunan Haberler

İBB’nin kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

İBB’nin kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm!

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm!

Fenerbahçe transferde bombası patlattı

Fenerbahçe transferde bombası patlattı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!

Maçın önüne geçen görüntü

Maçın önüne geçen görüntü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sözleşmesi donduruldu

Sözleşmesi donduruldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Zoran Kvrzic, Ankaragücü maçında yok

Zoran Kvrzic, Ankaragücü maçında yok

Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer açıklaması!

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması!

Kayserispor’da Silviu Lung sevinci

Kayseri'de Lung sevinci

Kayserisporlu kaleci Hakan Arıkan ameliyat oldu

Hakan Arıkan ameliyat oldu

Kayserispor, Aymen Abdennour'un sözleşmesini dondurdu

Sözleşmesi donduruldu

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki: Ayıp, günah, yeter

Kayserispor Başkan'ından büyük tepki

Pedro Henrique: Hakemler bizi yıldırdı!

''Hakemler bizi yıldırdı''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.