Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer açıklaması!

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un önemli isimlerinden Bernard Mensah, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki transfer iddialarına yanıt verdi.

Kayserispor'un Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Bernard Mensah, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Bernard Mensah yaptığı açıklamada "Kayserispor'da sorunlarım vardı ama başkanımız geldikten sonra her şey düzeldi. Ailem ve ben burada mutluyuz. Kayserispor'dan ayrılmak gibi bir şey şu an kafamda yok." ifadelerini kullandı.

