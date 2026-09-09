Kayserisporlu Camara'ya milli davet

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara, Gine Milli Takımı’nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

İç Anadolu ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mamadi Caba Camara, Gine-Bissau Futbol Federasyonu tarafından 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Gine-Bissau A Milli Takımı’na davet edilmiştir. Futbolcumuzun, 25 Eylül 2026 tarihinde Tanzanya ve 29 Eylül 2026 tarihinde Nijerya ile oynanacak milli karşılaşmalar için 21 Eylül??"2 Ekim 2026 tarihleri arasında milli takım kampında yer alması planlanmaktadır. Futbolcumuz Mamadi Caba Camara’ya Gine-Bissau Millî Takımı formasıyla başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.