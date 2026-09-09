Prensip anlaşmasına varıldı! Messi o kulübe başkan oluyor

Inter Miami formasıyla kariyerini sürdüren Lionel Messi'nin, İspanya 2. Lig ekiplerinden CD Eldense'yi satın almak için önemli bir adım attığı öne sürüldü. Arjantinli yıldızın, Alicante temsilcisinin tüm hisselerini devralmak üzere prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

MESSİ KULÜBÜN TEK SAHİBİ OLACAK

Marca'nın haberine göre Messi, satın alma sürecindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından CD Eldense'nin yüzde 100 hissesini herhangi bir ortak ya da üçüncü taraf olmadan bünyesine katacak. Anlaşmanın resmiyet kazanması için ise İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin onayı gerekiyor.

Bu gelişmeyle birlikte Messi'nin İspanya futbolundaki yatırımlarını genişletmesi bekleniyor. Arjantinli futbolcunun, aktif futbol kariyerinin ardından Katalonya'ya dönerek yaşamını burada sürdürmeyi planladığı da aktarıldı.

SATIŞ SÜRECİNDE DENGELER DEĞİŞTİ

Alicante merkezli CD Eldense, Ekim 2025'te Pascual Perez'den devralınmasının ardından Juan Carlos Trujillo'nun öncülük ettiği uluslararası bir yatırım grubunun yönetimine geçmişti.

Kulübün satışıyla ilgili süreçte Arjantinli yatırımcı Ricardo Pini'nin 12 milyon euroluk teklif sunduğu belirtiliyordu. Ancak Messi'nin devreye girmesiyle birlikte görüşmelerin farklı bir yöne evrildiği ifade edildi.

İSPANYA'DA YENİ FUTBOL YATIRIMI

Messi'nin CD Eldense'yi satın alması halinde Arjantinli yıldız, futbolculuk kariyerinin yanı sıra kulüp sahibi kimliğiyle de İspanya futbolunda yer alacak. Yatırımın, Messi'nin ülkedeki futbol yapılanmasını uzun vadede daha da büyütme planının bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.