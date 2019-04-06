Kayserisporlu futbolcu Emre Demir en iyi oyuncu seçildi

U16 Milli Takımı 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya'da düzenlenen UEFA U16 Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu. Bu turnuvada Milli Takım forması giyen İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç yeteneği Emre Demir 3 maçta 2 asist yaptı. Emre Demir, 1-1 biten Kolombiya maçından sonra en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü. Emre Demir, turnuva boyunca sergilediği performans ile takdir topladı.
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