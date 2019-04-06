SPOR

Kayserisporlu futbolcu Emre Demir en iyi oyuncu seçildi

FUTBOL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2004 doğumlu oyuncusu Emre Demir, U16 Milli takımı forması ile en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kayserisporlu futbolcu Emre Demir en iyi oyuncu seçildi

U16 Milli Takımı 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya'da düzenlenen UEFA U16 Gelişim Turnuvası'nda şampiyon oldu. Bu turnuvada Milli Takım forması giyen İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç yeteneği Emre Demir 3 maçta 2 asist yaptı. Emre Demir, 1-1 biten Kolombiya maçından sonra en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü. Emre Demir, turnuva boyunca sergilediği performans ile takdir topladı.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
FIFA'dan Türk kadın hakemlere görevFIFA'dan Türk kadın hakemlere görev
Maça hakem atamayı unuttularMaça hakem atamayı unuttular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor emre demir UEFA U16 Gelişim Turnuvası polonya U16 Milli Takımı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Barça'dan 16'lık yıldıza dudak uçuklatan bedel

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Fırtına gibi geri döndüler

Fırtına gibi geri döndüler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Fırat Aydınus'un cezası belli oldu

Fırat Aydınus'un cezası belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserisporlu futbolcu Emre Demir en iyi oyuncu seçildi

Emre Demir en iyi oyuncu seçildi

FIFA'dan Türk kadın hakemlere görev

FIFA'dan Türk kadın hakemlere görev

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi maçında hakem atamayı unuttular

Maça hakem atamayı unuttular

Vodafone Park'ta 2019 UEFA Süper Kupa değerlendirme toplantısı yapıldı

Süper Kupa değerlendirme toplantısı yapıldı

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Nisan ayı)

FIFA resmen açıkladı! Türkiye...

Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı!

Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.