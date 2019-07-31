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Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 31.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı.

Avusturya kampını tamamlayan ve bugün akşam saatlerinde Kayseri'ye gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un futbolcuları Ziya Alkurt, Emre Demir, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz, Dijedije ve Hakan Arıkan, emojileri gerçek hayata uyarladı. İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcuların eğlenceli videosu, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Spor Toto Süper Lig avusturya

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