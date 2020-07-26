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Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Koca şehrin emeğini tek maçta bitirdiler" dedi.Ligin son haftasında sahasında Trabzonspor’a son dakika golü ile mağlup olan ve küme düşen Hes Kablo Kayserispor’da üzüntü ve öfke vardı.

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Koca şehrin emeğini tek maçta bitirdiler" dedi.
Ligin son haftasında sahasında Trabzonspor’a son dakika golü ile mağlup olan ve küme düşen Hes Kablo Kayserispor’da üzüntü ve öfke vardı. Maç sonrası hakemlere ve VAR sistemine büyük tepki gösteren Hasan Hüseyin Acar “Anlık kararlarla şuan biz ligden düşmüş bulunuyoruz. Bu kadar çok basit pozisyonlar. Eline çarptı verilmedi. VAR diye bir sistem var ligimizde. VAR’a gidilmiyor. VAR’daki hakemlerimiz burada penaltı olduğunu görüyorlar eli açık vermiyorlar. İlk yarıda attığımız yüzde 100 gol ama verilmiyor. Bu top daha ne kadar girmesi lazım da bizim bu ligde kalmamız gerekiyor. Biz, bugün aslanlar gibi çıktık sahaya topumuzu oynadık. Koca şehrin emeğini tek maçta, 90 dakikada bitirdiler. Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler. Bu kadar basit olmamalıydı” diye konuştu.

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Kocasinan
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Kocasinan
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Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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