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Kayserisporlu İsmail Çipe göz doldurdu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 21.05.2020 09:42 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe, idmanda attığı şık golle alkış aldı.

Kayserisporlu İsmail Çipe göz doldurdu

Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da kaleci İsmail Çipe, takımın en istekli oyuncularından birisi olarak görülüyor. Kaleci Lung'un yedeği olan İsmail, antrenmanlarda yaptığı kurtarışların yanı sıra kaleye attığı şutlar ile de dikkat çekiyor.

Kaleci İsmail, antrenmanda attığı gol ile parmak ısırttı. Kalenin arka kısmından uzak bir noktadan şutunu atan İsmail, topu ağlarla buluşturdu. Bu vuruşunu sosyal paylaşım sitesinden de takipçilerine izleten İsmail, sarı kırmızılı taraftarlardan bir çok olumlu yorum aldı.

(İHA)

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