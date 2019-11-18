SPOR

Pedro Henrique: Savaşan bir takım olacağız

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.11.2019 23:48 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12'nci haftasında evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti. Takımın futbolcusu Pedro Henrique, "Her zaman kazanmak için savaşan bir takım olacağız" dedi.

Pedro Henrique: Savaşan bir takım olacağız

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Levent ve Alpay katılmadı. Milli takım kadrosunda bulunan Silviu Lung ve Aymen Abdennour da antrenmanda yer almadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Pedro Henrique, "Bülent Uygun hoca bize çok iyi şeyler katıyor. Ekibi çok profesyonel. Bu sezon daha önce 2 hoca ile çalıştık. İyi gidiyoruz. Ben futbola aşığım. Bu aşkımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Kulübün saha dışında yaşadığı şeyler beni etkilemiyor. Ben sahaya çıktığım zaman her şeyi unutuyorum. Futbolu çok seviyorum. Ligde kolay maç yok. Hem Sivasspor'un bulduğu konumdan dolayı hem de maçın derbi niteliği taşımasından dolayı çok daha farklı bir atmosferde olacak. Her zaman kazanmak için savaşan bir takım olacağız" diye konuştu.

ARTEM KRAVETS: SİVASSPOR MAÇINDA 3 PUANI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Sezon başında sakatlık yaşadığını belirten Artem Kravets ise "Sezon başında sakatlığım nedeniyle çok çalışamadım. Takımıma faydalı olamadım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Takıma olabildiğince katkı sağlamak istiyorum. Takım içinde atmosfer çok iyi, arkadaşlık çok iyi. Bizim asıl odaklandığımız yer saha içi. Taraftarımız için oynuyoruz. Kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz. Sivasspor maçında 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi.

OSMAN ÇAKMAK: BÜLENT UYGUN'UN METOTLARINI GÖZLEMLEMEK İÇİN BURADAYIM

Antrenmanda yer alan Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da Bülent Uygun nedeniyle antrenmanda bulunduğunu kaydederek, "Ben futbolculuk kariyerimi noktaladığımda Bülent hocam 'Bir kulüpte çalışırsam seni ekibimde görmek isterim' dedi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun A Milli Takım için bizi uygun görmesi sonucu hocamızın teklifine olumlu yanıt veremedim. Bülent Uygun'un metotlarını gözlemlemek için buradayım. Kendisi de beni misafir etti. Onun coşkusunu sistemini görüp ampute oynayan arkadaşlarımıza yansıtmak için buradayım. Bülent Uygun'a, Bülent Bölükbaşı'na ve Kayserispor yetkililerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Güneş'ten Ümit Milli Takım'a destekGüneş'ten Ümit Milli Takım'a destek
Bakan Kasapoğlu, 2’nci Japonya Büyükelçisi Judo Turnuvası’nı izlediBakan Kasapoğlu, 2’nci Japonya Büyükelçisi Judo Turnuvası’nı izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pedro Henrique İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şok sakatlık! Genç oyuncu sezonu kapattı

Şok sakatlık! Genç oyuncu sezonu kapattı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Süper Lig ekibinde deprem! 3 isim kadro dışı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 isim kadro dışı

İşte Süper Lig'in ilk kadın başkanı

İşte Süper Lig'in ilk kadın başkanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da Bernard Mensah sakatlandı!

Kayserispor'da Bernard Mensah şoku!

Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi EURO 2020

Emre Demir hedefini açıkladı

Umut Bulut ile Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı

Kayserispor'da 2 ayrılık

Tosca: Kayserispor maçında hedefimiz 3 puan

'Hedefimiz 3 puan'

Berna Gözbaşı: Umut Bulut ve Şamil Cinaz'ı kadro dışı bırakmadık

Umut Bulut ve Şamil Cinaz açıklaması

Bülent Uygun: Pedro Henrique 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Bülent Uygun şok sakatlığı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.