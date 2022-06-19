YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan kente geldi

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan kente geldi

19.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan kente geldi

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan, Kayseri'ye geldi.

İstanbul'dan hava yolu ile gelen Atan'ı, Kayseri Havalimanı'nda yöneticiler ve bir grup taraftar karşıladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 26 Haziran Pazar günü başlayacak sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Atan için yarın kulüpte imza töreni düzenlenecek.

Çağdaş Atan, 2020-2021 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandıKayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Atan Kayserispor

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:13
Yatsı
21:56
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.