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Kayserispor’un yeni forması belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 16:12 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un 2020-2021 sezonunda kullanacağı forma belli oldu.Hes Kablo Kayserispor Kulübü, taraftarı ile birlikte yeni sezonda kullanılacak formayı belirledi.

Kayserispor’un yeni forması belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un 2020-2021 sezonunda kullanacağı forma belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, taraftarı ile birlikte yeni sezonda kullanılacak formayı belirledi. Hes Kablo Kayserispor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün düzenlemiş olduğu forma yarışması taraftarımızdan büyük ilgi gördü. Katılan, emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Formamızın üretime uygunluğu dikkate alınarak ekibimizin de çalışmalarıyla formamıza son şekil verilmiştir. Bu bağlamda kulübümüzün düzenlemiş olduğu yarışma sonucunda Erciyes izohips haritasının formamıza tasarlayan Mehmet Demirbelek’i tebrik ediyoruz. Yeni sezonda Erciyes’i kalbimize işaretledik. Karlı dağ İzohips (Eş yükselti eğrisi). Formamızda yer alan Erciyes Dağı 3917 metre zirve yükseltisi izohopsi tam olarak kalbe denk geliyor" denildi.

Kayserispor’un yeni forması belli oldu

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Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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