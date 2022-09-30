KAYSO Başkanı Büyüksimitci, kentin ağustosta 312 milyon 913 bin dolarlık ihracat yaptığını bildirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentten ihracatın ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,06 artarak 312 milyon 913 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Kayseri'den ihracatın 8 ayda yüzde 15,44 arttığını belirtti.

Üretimin önemine dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı ihracatımız, bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 2,06 artarak 312 milyon 913 bin dolar olarak gerçekleşti. 8 aylık ihracatımız ise geçen yıla göre yüzde 15,44 artarak 2 milyar 595 milyon dolara ulaştı. Aylık ihracatımız ise yüzde 11,86 artış gösterdi."

- "İthal ettiğimizin iki katını ihraç eden bir iliz"

2022 yılı temmuz ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablonun geldiğini anlatan Büyüksimitci, dışsatım gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Almanya, Irak ve ABD'nin ilk üç sırayı aldığını ifade etti.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında Türkiye'nin 11,2 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten Büyüksimitci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 160 artmış durumda. Biz ithal ettiğimizin iki katını ihraç eden bir iliz. Türkiye’nin cari açığını kapatma anlamında aylık yaklaşık 150 milyon dolar pozitif katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'nin ihracat kilogram birim fiyatı 1,37 dolarken Kayseri olarak bizim kilogram birim fiyatımız 2,44 dolar oldu. Bu da bizim daha katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor. Özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. İhracat pazarlarında yaşanan daralmalara rağmen hedefimize adım adım ilerliyoruz."

