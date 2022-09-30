YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. KAYSO Başkanı Büyüksimitci, kentin ağustosta 312 milyon 913 bin dolarlık ihracat yaptığını bildirdi:

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, kentin ağustosta 312 milyon 913 bin dolarlık ihracat yaptığını bildirdi:

30.09.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'nin ihracat kilogram birim fiyatı 1,37 dolarken Kayseri olarak bizim kilogram birim fiyatımız 2,44 dolar oldu. Bu da bizim daha katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentten ihracatın ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,06 artarak 312 milyon 913 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Kayseri'den ihracatın 8 ayda yüzde 15,44 arttığını belirtti.

Üretimin önemine dikkati çeken Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı ihracatımız, bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 2,06 artarak 312 milyon 913 bin dolar olarak gerçekleşti. 8 aylık ihracatımız ise geçen yıla göre yüzde 15,44 artarak 2 milyar 595 milyon dolara ulaştı. Aylık ihracatımız ise yüzde 11,86 artış gösterdi."

- "İthal ettiğimizin iki katını ihraç eden bir iliz"

2022 yılı temmuz ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablonun geldiğini anlatan Büyüksimitci, dışsatım gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Almanya, Irak ve ABD'nin ilk üç sırayı aldığını ifade etti.

TÜİK verilerine göre ağustos ayında Türkiye'nin 11,2 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten Büyüksimitci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 160 artmış durumda. Biz ithal ettiğimizin iki katını ihraç eden bir iliz. Türkiye’nin cari açığını kapatma anlamında aylık yaklaşık 150 milyon dolar pozitif katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'nin ihracat kilogram birim fiyatı 1,37 dolarken Kayseri olarak bizim kilogram birim fiyatımız 2,44 dolar oldu. Bu da bizim daha katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor. Özellikle son dönemde yapılan yatırımlarla bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. İhracat pazarlarında yaşanan daralmalara rağmen hedefimize adım adım ilerliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıKayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiAdana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldüKocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri tüik

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
12:33
İkindi
15:52
Akşam
18:29
Yatsı
19:45
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.