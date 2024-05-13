Kaza sonrası sporla hayata tutundu, 1 yılda engelleri aşıp Avrupa 4'üncüsü oldu

Bursa'da 6 yıl önce çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ayaklarından ağır yaralanan 30 yaşındaki Durak, yıllarca çeşitli hastanelerde tedavi gördükten sonra memleketine döndü.

Yürüme engeli bulunduğu için koltuk değneklerinden destek alarak ayakta durabilen Durak, geçen yıl ilkbahar döneminde antrenör Çetin Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bir spor salonunda vücut geliştirme sporu yapmaya başladı.

Aynı yıl içerisinde İzmir'de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nın bedensel engelli kategorisinde ikinci olan Durak, daha sonra bu sene mart ayında İstanbul'da düzenlenen organizasyonda ise Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Elde ettiği başarılarla milli takıma seçilen Durak, 1-6 Mayıs 2024'te İspanya'da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Şampiyonası'nda da dördüncü oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

Hamur ilçesine bağlı bir köyde yaşayan ve her gün antrenman için şehir merkezine gidip gelen Halit Durak, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Milli sporcu Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatta kaza sonucu yaralandığını ve sporla yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Sporun sağlığını olumlu etkilediğini ifade eden Durak, şunları kaydetti:

"İnşaattaki kaza öncesinde spor hayatım yoktu. Hastane sürecinde sporu araştırdım ve sonrasında Çetin hocamla iletişime geçip tanıştım. Sonrasında Ağrı'ya geldim. Spora başlayalı yaklaşık 1 sene oldu. Birçok kişiye örnek olmak için spora başladım. Geçirdiğim kazadan sonra spor sayesinde sağlığımda iyileşmeler oldu. Spor yaşamın bir parçası oldu. Spor benim için bir terapi gibi. Buraya girdiğim zaman kendimi çok mutu hissediyorum. Hiçbir şey olmamış gibi tekrar hayatıma devam ediyorum."

"BENİM GİBİ ARKADAŞLAR EVE KAPANMASINLAR"

Kısa sürede hazırlanıp katıldığı ilk yarışmada ikinci, sonrasında birinci olup milli takıma seçildiğini dile getiren Halit Durak, Avrupa'da dördüncü olduğu için de ayrı bir gurur yaşadığını anlattı.

Desteklerinden dolayı Ağrı Valiliğine, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Hamur Kaymakamlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü ile kendisini yarışmalara hazırlayan antrenörüne teşekkür eden Durak, "Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar başarıyı elde etmek beni çok mutlu etti ve çok da sevindirdi. Ağrı'ya döndüm ve durmaksızın çalışmalarıma devam edeceğim. Önümüzdeki mart ayında Türkiye şampiyonası ve dünya şampiyonası seçmelerine katılacağım. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Gittim ortamı ve rakipleri gördüm. Sonraki hedefim de dünya şampiyonu olmak. Benim gibi arkadaşlar eve kapanmasınlar. Gelip spor yapsınlar hem moral bulurlar hem de motive olurlar." diye konuştu.

Durak, her gün köyden spor salonuna gidip gelmenin zor olduğunu ifade ederek, hayatının kolaylaşması için hayırseverlerden engelli aracı istedi.

Antrenör Çetin Demir ise Halit'in milli takıma kazandırılan dördüncü sporcusu olduğunu belirterek, "Halit ile yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz. Bu kadar kısa sürede Türkiye ikinciliği, birinciliği, milli takıma seçilmesi ve Avrupa dördüncülüğü başarıları büyük bir mucize oldu. Halit'in azmi çok yüksek. Diğer engelli bireylere örnek olmak adına iyi bir başarı gösterdi. Daha iyi başarılar elde edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.





