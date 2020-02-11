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Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl ayağını slaj makinesine kaptırarak sakatlanan Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Mehmet Özkan adındaki çiftçiye yaptırdığı 100 TL ortak kaza sigortası kapsamında 21 bin tazminat ödendi.Tarım Kredi Kooperatifi üyesi çiftçi Mehmet Özkan, geçen yıl Eylül ayında tarlada mısır silajı yaptığı esnada sol ayağını silaj makinasına kaptırarak ayak parmaklarını kaybetti.

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl ayağını slaj makinesine kaptırarak sakatlanan Tarım Kredi Kooperatifi ortağı Mehmet Özkan adındaki çiftçiye yaptırdığı 100 TL ortak kaza sigortası kapsamında 21 bin tazminat ödendi.
Tarım Kredi Kooperatifi üyesi çiftçi Mehmet Özkan, geçen yıl Eylül ayında tarlada mısır silajı yaptığı esnada sol ayağını silaj makinasına kaptırarak ayak parmaklarını kaybetti. Elim kazayı öğrenen Tarım Kredi Kooperatifi yetkililerince, Mehmet Özkan’ın kooperatife yaptırmış olduğu “Güvenli Ortak Kaza Sigortası” hatırlatıldı ve poliçeden faydalanılması için gerekli müracaatın yapılması sağlandı. Müracaat sonrası yapılan inceleme neticesinde, Bereket Sigorta A.Ş. tarafından gönderilen 21 bin TL tutarındaki tazminat, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yavuz Yaman tarafından Mehmet Özkan’a ödendi.
Kaza sonrası zor gününde kendilerini yalnız bırakmayan Tarım Kredi teşkilatına teşekkür eden Mehmet Özkan, “Biz çiftçiler her türlü ihtiyacımızı kooperatifimizden sağlıyoruz. Gerek çiftçiliğimiz için, gerekse evimiz için, hangi ihtiyacımız olursa olsun kooperatifimize müracaat ediyor ve mağdur olmuyoruz. Kaza hepimizin başına gelebilir. Kooperatife yaptırmış olduğum sigorta sonucunda bu zor günümde bizi sevindiren Tarım Kredi teşkilatına adına Kooperatif Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

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