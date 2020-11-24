Kaza yapan Enes Batur'u şoke eden yorum! Yanıtı olay oldu

Enes Batur, Etile'de lüks otomobiliyle kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardından da refüjdeki ağaca çarptı.

YouTuber Enes Batur'a sosyal medyadan bir kişi, "Memlekete hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" dedi.

Batur söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

Enes Batur, sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır" yorumunu yaptı.



