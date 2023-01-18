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Kaza yapan otomobil, trafik lambasını devirdi

18.01.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlardan bir tanesi trafik lambasını devirdi.

Kaza, Güllük Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Şen’in kullandığı 07 EAL 24 plakalı otomobil ile Şevval Kahyaoğlu’nun kullandığı 07 EFR 48 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 07 EFR 48 plakalı otomobil, trafik lambasını devirerek yol kenarında bulunan iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Diğer otomobil de yolun karşısına geçerek durabildi.
Büyük şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kazanın görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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