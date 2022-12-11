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Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci ölen arkadaşıyla ilgili paylaşımla dikkat çekti! "Burası cehennem Tolga!"

11.12.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci bir süredir hastanede tedavi görüyor. Sergen Deveci son olarak kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaşarak yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaştı.

Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci ölen arkadaşıyla ilgili paylaşımla dikkat çekti! "Burası cehennem Tolga!"

Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibi dönüş yolunda kaza yapmış ve kazada 3 kişi ölmüştü. Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci ise ameliyat geçirmiş ve yoğun bakımdan çıkmıştı.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Deveci kazada ölen arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaştı.

Hayatını kaybeden arkadaşından geriye kalan bir kareye sosyal medyasında yer veren Sergen Deveci duygularını şöyle ifade etti:

Ekran Alıntısı

"Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da yokluk denen illet var ya hani sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse biteceğini söylese keşke bu an sona yakın diye... Her şeye yettiği düşünen insan bilse keşke zamanını diyeli yendik yası da diyelim kuruttuk yanakları da ya yokluk abi? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!"

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Sergen Deveci sosyal medya

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