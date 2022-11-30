Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci'nin yeni paylaşımı sevindirdi

Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı. Feci kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgiyi geçtiğimiz gün paylaşarak, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum." dedi.

"YENİ NEFESİM…"

Deveci paylaşımında tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirterek, "Sıradan balonlar değil, yeni nefesim ile şişirilmiş balonlar" ifadelerini kullandı.





