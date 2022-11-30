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  4. Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci'nin yeni paylaşımı sevindirdi

Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci'nin yeni paylaşımı sevindirdi

30.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yaptı. Kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Sergen Deveci, uçakla İstanbul'a sevk edilerek, ameliyata alınmıştı. Sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulunan Deveci, takipçilerini sevindirdi.

Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci'nin yeni paylaşımı sevindirdi

Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı. Feci kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgiyi geçtiğimiz gün paylaşarak, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum." dedi.

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"YENİ NEFESİM…"

Deveci paylaşımında tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirterek, "Sıradan balonlar değil, yeni nefesim ile şişirilmiş balonlar" ifadelerini kullandı.

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