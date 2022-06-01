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Kazada anneleri telef olan yavru tilkiler koruma altına alındı

01.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Veteriner Hekimi Murat Ünlü: - "İlk muayenede dış parazitlerinin olduğunu tespit ettik ve tedavileri sağlandı. Şu an yaban hayatı uzmanımız ve personelimiz tarafından özenle bakılıyor"

ÖMER ÜRER - Bolu'da aracın çarpması sonucu anneleri telef olan 2 yavru tilkiye, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde bakılıyor.

Aracın çarpmasıyla annesiz kalan yavru tilkiler, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne (DKMP) teslim edildi.

Daha sonra Düzce'deki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular koruma altına alındı. Tilkilerin bakımını üstlenen veteriner hekim Murat Ünlü ve yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanları anne şefkatiyle besliyor.

Hırçın olmalarına rağmen sevimli tavırlarıyla dikkati çeken yavru tilkilerle aralarında özel bağ oluşturan saha personeli, onlara annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Yavru tilkiler, bakım sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

- "Yaban hayvanı gördüğümüzde hemen dokunmayalım"

Veteriner hekim Ünlü, AA muhabirine, yavruların yaklaşık 10 haftalık veya biraz daha büyük olduğunu tahmin ettiklerini anlattı.

Annesiz kalan tilkilerin Bolu'da duyarlı vatandaş tarafından bulunarak DKMP ekiplerine teslim edildiğini belirten Ünlü, "Yavru tilkiler geçen hafta cuma günü bize getirildi. İlk muayenede dış parazitlerinin olduğunu tespit ettik ve tedavileri sağlandı. Şu an yaban hayatı uzmanımız ve personelimiz tarafından özenle bakılıyor." dedi.

Yaban hayvanlarının insanlarla iç içe yaşamasının mümkün olmadığını aktaran Ünlü, şöyle konuştu:

"Bu hayvanlar insanlarla sıklıkla iç içe yaşayamazlar. Rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra bu iki yavrumuzu doğaya, yani ait oldukları yere salacağız. Şu anda yaban hayvanlarımızın üreme mevsimi. Vatandaşlarımız doğada bir yavru gördüğünde hemen dokunmasınlar. Çünkü annesi çok uzakta değildir ve dokunduğumuzda o hayvanı tekrar sahiplenmeyecektir. Yaban hayvanı gördüğümüzde hemen dokunmayalım, gözlemlesinler. Annelerinin ve bir ailesinin olduğunu bilsinler. Uzaktan gözlemleyerek ancak anneleri birkaç gün gelmezse müdahale etsinler. En azından bir iki gün uzaktan gözlemlesinler ve o şekilde dokunsunlar."

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