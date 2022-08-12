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Kazada kaybettiği oğlunun yaralı haldeki fotoğraflarını paylaşanların bulunmasını istiyor

12.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Tire ilçesindeki kazada yaşamını yitiren 19 yaşındaki Çağdaş Tutkaç'ın ailesi, oğullarının acil serviste ağır yaralı haldeki fotoğraflarını çeken ve mesajlaşma uygulamasında paylaşanların tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu - Anne Canan Tutkaç: - "O yaralı haliyle hangi vicdana sığarak o fotoğraflar çekildi, öyle yayıldı anlayamıyorum. Benim anne olarak o fotoğraflara bakmaya yüreğim dayanmadı, çekmeye nasıl dayandınız?"

İZMİR (AA) - DİLEK AYVALI - İzmir'in Tire ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Çağdaş Tutkaç'ın ailesi, hastanenin acil servisinde oğullarının ağır yaralı haldeki fotoğraflarını çeken ve mesajlaşma uygulamasında paylaşanların bulunmasını istiyor.

Çağdaş Tutkaç'ın hayatını kaybettiği kaza, 25 Nisan'da İbni Melek Mahallesi'nde meydana geldi. Sadık Giz Caddesi'nde Çağdaş Tutkaç idaresindeki 35 BEC 750 plakalı motosiklet, Gültekin Başargan Caddesi'nden çıkıp karşı yola girmek isteyen A.G. yönetimindeki hafriyat kamyonuna yandan çarptı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Tutkaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Tutkaç'ın arkadaşı Serkan İşler yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından tutuklanan kamyon sürücüsü A.G, 26 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Hayalleri yarıda kaldı

Acılı anne Canan Tutkaç, AA muhabirine, Çağdaş Tutkaç'ın vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini ve hedefinin milli takım olduğunu söyledi.

Evladının üniversite sınavına hazırlandığını dile getiren Tutkaç, "Çocuğumun çok hayalleri vardı. Kamyonun altında bile oğlum 'Kolum gitti, spor hayatım bitti.' diye bağırmış. Okuyacaktı, sınava girecekti. Sınav parasını bile yatırmıştık. Giremedi, nasip olmadı." dedi.

Oğlunun yaralı halde fotoğraflarının çekildiğini ve bunun mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşıldığını belirlediklerini ifade eden Tutkaç, "O yaralı haliyle hangi vicdana sığarak o fotoğraflar çekildi, öyle yayıldı anlayamıyorum. Benim anne olarak o fotoğraflara bakmaya yüreğim dayanmadı, çekmeye nasıl dayandınız? Bunları yapanların en kısa zamanda cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

Tutkaç ailesinin avukatı Ali İhsan Coşar da fotoğrafları çekenlerin tespiti için suç duyurusunda bulundukları cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığını bildirdi.

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motosiklet kamyon kaza tire

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