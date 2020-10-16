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Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

SİVAS HABERLERİ  | 16.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle minibüs çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre Sivas- Kayseri Karayolu Gemerek ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ö.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle minibüs çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas- Kayseri Karayolu Gemerek ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ö. İ. (21) yönetimindeki 38 EP 227 plakalı motosiklet H. A. (44) yönetiminde ki 33 AFN 675 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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