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Kazada ölen 3 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

20.06.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kum yüklü tır ile Mehmet Avşar idaresindeki 61 AA 613 plakalı minibüsün de çarpıştığı feci kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan İsmail Özdemir ile Mehmet Apalak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine telim edildi.

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