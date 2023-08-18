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Kazada ölen baba Karabük’te toprağa verildi

18.08.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’daki trafik kazasında oğlu, eşi ve kayınvalidesiyle birlikte hayatını kaybeden Sefa Eken, memleketi Karabük’te kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kazada ölen baba Karabük’te toprağa verildi

Önceki gün Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen kazada Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çelik’in kullandığı 06 CIR 664 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü ile birlikte Eren Eken, Cansu Eken ve Cansu Güler hayatını kaybetti. İşlemleri tamamlanan Sefa Eken’in cenazesi memleketi Karabük’e gönderildi. Eken için Yeşil Mahalle Yeşil Camiinde tören düzenlendi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eken’in naaşı Küpler Aile Mezarlığında toprağa verildi. Eken’in eşi ve çocuğu ile kayınvalidesi ise Aksaray’da toprağa verildi.

Törene Eken’in yakınlarının yanı sıra Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, KARDEMİR çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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