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Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, 8 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi, Kartalkaya Bulvarı üzerinde Celal D’nin kullandığı 44 BN 256 plakalı kamyon seyir halindeyken yolu karşısına geçmek isteyen Ahmet İsmail Elhammud’a (44), çarptı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, 8 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi, Kartalkaya Bulvarı üzerinde Celal D’nin kullandığı 44 BN 256 plakalı kamyon seyir halindeyken yolu karşısına geçmek isteyen Ahmet İsmail Elhammud’a (44), çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanan Elmahmud, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmahmud, kazadan 8 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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