Kazakistan 0 - 2 Gürcistan

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ilk karşılaşmasında, D Ligi 1. Grup'ta Kazakistan, Astana Arena'da Gürcistan'ı konuk etti.
Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Gürcistan, 69. dakikada Giorgi Chakvetadze ve 74. dakikada Sergei Maliy'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
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