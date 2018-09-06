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Kazakistan 0 - 2 Gürcistan

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.09.2018 20:03 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında Gürcistan, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti. Gürcistan'ın gollerini Chakvetadze ve Maliy kaydetti.

Kazakistan 0 - 2 Gürcistan

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ilk karşılaşmasında, D Ligi 1. Grup'ta Kazakistan, Astana Arena'da Gürcistan'ı konuk etti.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Gürcistan, 69. dakikada Giorgi Chakvetadze ve 74. dakikada Sergei Maliy'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar Ligi Kazakistan - Gürcistan

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