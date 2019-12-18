Kazakistan'ın "Altın Elbiseli Adam" sergisi projesi parlak bir fikir

NUR SULTAN (AA) - Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Vekili Murat Yıldırım, Kazakistan'ın bazı ülkelerde düzenlediği ve içinde "Altın Elbiseli Adam"ında bulunduğu uluslararası sergi projesinin Türkiye'de çok ilgi gördüğünü söyledi.

Kazakistan Milli Müzesi tarafından bu yıl başlatılan projenin sonuçlarına ilişkin müzede bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Tataristan, Özbekistan, Türkiye, Malezya ve Yunanistan müzelerinin temsilcileri katıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Vekili Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 12 Eylül-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve "Altın Elbiseli Adam"ın da yer aldığı sergiyle ilgili izlenimlerini aktardı.

Yıldırım, serginin çok ilgi gördüğüne işaret ederek, "(Altın Elbiseli Adam Sergisi) Mevcut ziyaretçi sayımızı yaklaşık 2'ye katladı. Kazakistan'ın bu sergi projesi parlak bir fikir. Daha çok tarihçiler olarak altın elbiseli adamı tanıyorduk. Ama halk nezdinde çok karşılığı yoktu." şeklinde konuştu.

Kazakistan'ın Ankara'da ilk kez düzenlediği böyle bir serginin iki ülke müzeleri arasındaki iş birliğinde bir başlangıç olabileceğini kaydeden Yıldırım, "Ortak bir çalışma yapılabilir. Anadolu'dan eserler burada sergilenebilir. Buradan başka eserler tekrar Türkiye'de sergilenebilir. Bunun için karşılıklı bir mutabakat lazım." dedi.