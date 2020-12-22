Kazakistanlı misafir öğrenci dombrasıyla Türk dizilerine renk katıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Türk Halk Müziği dalında yüksek lisansını tamamlayan ve doktoraya hazırlanan Kazakistanlı Ercan Arkabay, Türk yaylı çalgısı dombrayla seslendirdiği eserlerle tarih temalı dizilere kimi zaman heyecan kimi zaman da hüzün katıyor.

Yüksek lisans eğitimi için 6 yıl önce Konya'ya gelen Ercan Arkabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle çocuk yaşta uğraşmaya başladığını söyledi.

Türkiye'de eğitim görmeyi çocukluğundan beri hayal ettiğini dile getiren Arkabay, 2014'te geldiği Konya'da eğitiminin yanı sıra profesyonel müzik hayatına da atıldığını anlattı.

Arkabay, en büyük hayalinin bu topraklara gelmek olduğunu belirterek, "Göç benim için insanın kendini geliştirmesi demek. Burada bir göçmen yabancı öğrenci olarak hem profosyonel müzik hayatına atıldım hem de yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şimdi aynı dalda halk müziği üzerine doktora çalışmalarına başladım." dedi.

Çalgı aleti dombranın adının Türk geleneğindeki yerine işaret eden Arkabay, "kahraman" anlamına gelen dombranın binlerce efsaneye konu olduğunu ve son yıllarda da Türkiye'de popüler hale geldiğini vurguladı.