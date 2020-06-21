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Kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit müjdesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ölümlü kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit yapılacak.Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan tren istasyonunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan yaralamalı ve ölümlü kazaların meydana geldiği noktaya yapılacak olan alt geçittin ihalesi 3 Temmuzda gerçekleştirilecek.Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, "Gölbaşı’nın önemli sorunlarından birisi olarak gördüğümüz Kurugeçit Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesini bir araya bağlayacak olan Gölbaşı Tren Garı altından Botanik Park’a alt geçit yapılacağı müjdesini ilçe halkımıza müjdelemek istiyorum.Mahalle sakinleri genel olarak tren garı içerisinden trenlerin arasından ilçe merkezindeki çarşımıza geçiş yapıyorlardı.

Kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit müjdesi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ölümlü kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit yapılacak.
Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan tren istasyonunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan yaralamalı ve ölümlü kazaların meydana geldiği noktaya yapılacak olan alt geçittin ihalesi 3 Temmuzda gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, "Gölbaşı’nın önemli sorunlarından birisi olarak gördüğümüz Kurugeçit Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesini bir araya bağlayacak olan Gölbaşı Tren Garı altından Botanik Park’a alt geçit yapılacağı müjdesini ilçe halkımıza müjdelemek istiyorum.
Mahalle sakinleri genel olarak tren garı içerisinden trenlerin arasından ilçe merkezindeki çarşımıza geçiş yapıyorlardı. Bu geçişler esnasında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor, trenlerin olduğu zamanlarda geçmek epey bir zor oluyor. Biz hem güvenlik açısından hem de bu zorlukların giderilmesi açısından yaptığımız girişimler sonucu 3 Temmuzda betonarme ihalesi yapılacak. İhale sürecinde emekleri bulunan Başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a, İbrahim Halil Fırat’a, Muhammed Fatih TOPRAK’a, Yakup Taş’a, İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e, TCDD Genel Müdür Yardımcımız Metin Akbaş’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

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