Kazancı belediyesi kent meydanını yeniliyor

Karaman’ın Kazancı Belde Belediyesi, alt yapısı tamamlanan kent meydanında yenileme çalışması başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kent meydanında yenileme çalışması başlattıklarını belirterek, “Meydanda parke döşeme işlemine geçildi. Kazancı Belediyesi Kültür Merkezi projesinin tamamlanmasının ardından beldemize yakışır bir meydan kazandırmış olacağız. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere desteğini hiç esirgemeyen bölgemizin değerli büyüğü Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen’e beldemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.



