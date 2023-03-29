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Kazancıyla gündem olmuştu! Şeyma Subaşı Miami’deki bekarlığa veda partisini aboneleriyle paylaşacak

29.03.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek. Subaşı, bu hafta sonu bekarlığa veda partisi yapacak. Subaşı'nın partisini sadece 66,99 liraya abone olanlar görebilecek.

Kazancıyla gündem olmuştu! Şeyma Subaşı Miami’deki bekarlığa veda partisini aboneleriyle paylaşacak

Şeyma Subaşı, dünyada birçok yıldızın ve influencer’ın “ücretli abonelik” karşılığında Instagram’da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye’den ilk katılan isim olmuştu.

Instagram hesabından "Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" diyerek takipçilerine aboneliğe çağıran Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 66.99 TL olarak açıklanmıştı.

SADECE ABONELERİ İZLEYEBİLECEK

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısına göre; Şeyma Subaşı Miami’deki bekarlığa veda partisini sadece aboneleriyle paylaşacak.

Şeyma Subaşı 2

Şeyma Subaşı, sayfasından duyuru yapıp 'Bekarlığa veda partimi sadece abonelerime göstereceğim' dedi.

Şeyma Subaşı 1

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Subaşı daha önce sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşmış, "Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma... Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" diye yazmıştı.

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