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Kazançları gündemdeydi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yazlık yaptırıyor... Lüks detaylar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 07:25
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yatırımlarını gayrimenkule yapıyor. 2 villa satın alan çift bir de Gümüşlük'te yazlık aldı. Yazlıklarında tadilat olan çiftin yeni villalarında da yok yok...

Kazançları gündemdeydi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yazlık yaptırıyor... Lüks detaylar

Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yatırımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını alan çift ilk eve 2 milyon 350 bin dolar ve ikinci villaya da 4 milyon 250 bin dolar ödemişti.

Bodrum Turgutreis'te de yeni yazlık alan çift sezonu açmak için hazırlık yapıyor. Yeni evlerini kontrole giden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu.

Ekran Alıntısı

BAHÇE VE HAVUZ VAR

Yaklaşık iki saat kaldıkları yeni evlerinde keyifli olduğu görülen oyuncu çift, daha sonra oradan ayrıldı. Milliyet'te yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in yeni yazlıklarının büyük bir bahçesi, balkonu ve havuzu bulunuyor.

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IUPP
Ünlü çiftin yeni yuvalarının olduğu bölgede, yazlık fiyatları 30-50 milyon TL arasında değişiyor.


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