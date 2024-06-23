Kazançları gündemdeydi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yazlık yaptırıyor... Lüks detaylar

Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yatırımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını alan çift ilk eve 2 milyon 350 bin dolar ve ikinci villaya da 4 milyon 250 bin dolar ödemişti.

Bodrum Turgutreis'te de yeni yazlık alan çift sezonu açmak için hazırlık yapıyor. Yeni evlerini kontrole giden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu.

BAHÇE VE HAVUZ VAR

Yaklaşık iki saat kaldıkları yeni evlerinde keyifli olduğu görülen oyuncu çift, daha sonra oradan ayrıldı. Milliyet'te yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in yeni yazlıklarının büyük bir bahçesi, balkonu ve havuzu bulunuyor.



Ünlü çiftin yeni yuvalarının olduğu bölgede, yazlık fiyatları 30-50 milyon TL arasında değişiyor.







