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Kazandibi tarifi: Pastane usulü kazandibi tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sütlü tatlılar arasında bir yıldız gibi parlayan kazandibi tarifi, Osmanlı mutfağından günümüze yansıyan bir lezzet. Birçok tatlıya göre düşük kalorili olan kazandibiyi evde tıpkı pastane usulü gibi hazırlamaya ne dersiniz?

Kazandibi tarifi: Pastane usulü kazandibi tarifi

Ev yapımı kazandibi tarifi hem çok pratik hem de aşırı lezizi! Genelde pastane, kafelerde yemeye alışık olduğumuz bu lezzeti artık evde hazırlamak mümkün. Tüm püf noktalarıyla birlikte kolay kazandibi tarifi geliyor, buyursunlar.

KAZANDİBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı süt
Bir su bardağı süt
Bir yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı pirinç unu
3 yemek kaşığı mısır nişastası
Bir paket vanilya
4 yemek kaşığı toz şeker

KAZANDİBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Sütü, toz şekeri, pirinç ununu ve mısır nişastasını derin bir tencereye alın.
  • Tencereyi ocağa koyun ve çırpıcı tel yardımıyla devamlı olarak karıştırın.
  • Karışım bir süre sonra muhallebi kıvamı alacaktır. Göz göz olup, muhallebi kıvamı alınca hemen ocaktan indirin.
  • İçine tereyağı ve vanilyayı ilave edip karıştırın.
  • Fırın tepsisini margarin ile iyice yağlayın.
  • Tepsinin üzerine 4 yemek kaşığı toz şekeri eşit bir şekilde dağıtın.
  • Hazırladığınız muhallebiyi şimdi tepsiye dökün.
  • Fırın tepsisini ocağa alın ve orta ateşte sürekli çevirerek alt kısmın pişmesini sağlayın.
  • Ateşin etkisiyle beraber şeker eriyecek ve karamelize olacaktır.
  • Tatlının esmerliğini artırmak için tepsiyi en az 20 dakika ateş üzerinde çevirerek pişirmelisiniz.
  • Tepsinin dibinin her yanı eşit bir şekilde piştiğinde ve istediğiniz yanıklığa ulaştığında ocaktan alabilirsiniz.
  • Tatlıyı oda sıcaklığında yaklaşık 2 saat soğumaya bırakın.
  • Ardından yaklaşık 5 saat kadar da buzdolabında bekletin.
  • Sonrasında dilediğiniz gibi dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

KAZANDİBİ TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Muhallebiyi pişirirken tahta kaşık kullanın.
Karamelize işlemi için beyaz şeker yerine esmer şeker kullanabilirsiniz.
Ocakta karamelize işleminden sonra kazandibini hemen buzdolabına koymayın. En az 2 saat dışarıda bekletin.
Tatlının dibi tuttuğunda ocaktan alın. Çok uzun süre bekletmek tadını acımsı bir hale getirebilir.
Kazandibi tarifi Arda’nın mutfağında un ilave edilerek pişiriliyor. Ünlü şef Arda Türkmen, ilk olarak unu kavuruyor ve ılıdıktan sonra içine diğer malzemeleri ekleyerek muhallebiyi hazırlıyor.

KAZANDİBİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon kazandibi yaklaşık 200 kaloridir.

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