YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Kazanlar Kaynamaya, Pelverdeler hazırlanmaya başladı

Kazanlar Kaynamaya, Pelverdeler hazırlanmaya başladı

ARDAHAN HABERLERİ  | 04.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

Kazanlar kaynamaya, cancurlar pişmeye, kışlık pelverdeler hazırlanmaya başladı.Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesinde, yörede cancur (yabani erik) olarak bilinen meyveden üretilen pelverde yapımına başlandı.Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde yıllardır dededen-babadan kalma yöntemlerle pelverde üretimi yapan Suat Bingöl, bu yılda toplama mevsimi gelen cancurlarla pelverde yapımına başladı.

Kazanlar kaynamaya, cancurlar pişmeye, kışlık pelverdeler hazırlanmaya başladı.
Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesinde, yörede cancur (yabani erik) olarak bilinen meyveden üretilen pelverde yapımına başlandı.
Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde yıllardır dededen-babadan kalma yöntemlerle pelverde üretimi yapan Suat Bingöl, bu yılda toplama mevsimi gelen cancurlarla pelverde yapımına başladı. Her yıl bu aylarda şahsına ait bahçede yetişen cancurları bahçesinde kurmuş olduğu büyük kazanlarda saatlerce kaynatan Bingöl, elde etmiş olduğu pelverdeyi yörede ve gurbetteki vatandaşlara pazarlıyor.
Pelverdenini yapımının son derece meşakatli bir iş olduğunu dile getiren üretici Suat Bingöl “Kışın sofralarımızın vazgeçilmezi olan lezzet harikası pelverdemizin yapımı son derece meşakatli. Bahçemizde yetişen ve yöremizde cancur denilen meyvemiz birkaç aşamadan geçirilerek pelverde elde ediliyor. Topladığımız cancuru ilk olarak kazalarda içindeki çekirdekleri çıkıncaya kadar kaynatıyoruz. Bu yaklaşık 2 saat sürüyor. Daha sonra kaynatmış olduğumuz cancuru büyük eleklerden geçiriyor, çekirdeklerinden ayırıyoruz. Eleklerden geçirip çekirdeklerinden ayırdığımız cancuru tekrar kazanlara koyup, odun ateşinde sürekli karıştırarak, yaklaşık 8 ile 10 saat kaynatıyoruz. Pelverde kıvamını aldığında, tahta teknelere boşaltıp soğumasını bekliyoruz. En sonunda soğuyan pelverdeyi kaplara doldurup tüketilmeye hazır hale getiriyoruz.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi

Ardahan Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:03
İkindi
15:17
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Arzu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Posof’ta bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti
Posof’ta bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göle’de korkunç cinayet
Göle’de korkunç cinayet
KDV ve KDV tevkifatı nedir?
KDV ve KDV tevkifatı nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.