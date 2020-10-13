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Kazara arkadaşını vurdu

SAMSUN HABERLERİ  | 13.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi birlikte içki içtiği arkadaşını tüfekle kazara vurarak yaraladı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi.

Kazara arkadaşını vurdu

Samsun’da bir kişi birlikte içki içtiği arkadaşını tüfekle kazara vurarak yaraladı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T.(22) arkadaşı S.Ş. (24) ile birlikte içki içerken elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.Ş. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ş. tedavi altına alındı. V.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan V.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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